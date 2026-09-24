النيل للطيران تحافظ على المركز الرابع إفريقيًا بين شركات الطيران الإقليمية للعام السادس

واصلت شركة النيل للطيران، حضورها المتميز على خريطة النقل الجوي الإقليمي في القارة الإفريقية، بعد احتفاظها بموقع متقدم ضمن قائمة أفضل شركات الطيران الإقليمية في إفريقيا، وفقًا لنتائج جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران لعام 2026 (Skytrax World Airline Awards).

وحافظت «النيل للطيران» على المركز الرابع إفريقيًا في فئة شركات الطيران الإقليمية لعام 2026، وهو المركز الذي احتلتْه للعام الرابع على التوالي منذ عام 2023، لتواصل حضورها في تصنيفات «سكاي تراكس» للعام السادس على التوالي منذ بدء خضوعها للتقييم المنتظم عام 2021.

وتُعد جوائز «سكاي تراكس» من أبرز التصنيفات العالمية في قطاع الطيران، حيث تستند نتائجها إلى استطلاعات آراء المسافرين وتقييم تجاربهم لمختلف مراحل الرحلة، بما يشمل إجراءات الحجز، والخدمات الأرضية، ومستوى الخدمة المقدمة على متن الطائرات، وأداء أطقم الضيافة، إلى جانب الراحة وجودة الخدمات والوجبات.

ويعكس استمرار «النيل للطيران» ضمن قائمة الشركات الإقليمية الأعلى تصنيفًا في إفريقيا على مدار ستة أعوام متتالية، حضورها المستمر في سوق النقل الجوي الإقليمي، إلى جانب جهودها في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بتجربة السفر، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتأتي هذه النتيجة بالتوازي مع توجهات الشركة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية، وزيادة قدراتها التشغيلية، وتطوير أسطولها، بما يدعم خططها لفتح أسواق جديدة وتعزيز حركة السفر بين مصر والأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت إدارة شركة «النيل للطيران»، اعتزازها بهذا التقدير الدولي، مشيرةً إلى أن استمرار الشركة ضمن قائمة أفضل شركات الطيران الإقليمية يمثل حافزًا لمواصلة تطوير خدماتها والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التشغيلية، بما يلبي تطلعات المسافرين ويرتقي بمستوى تجربة السفر خلال المرحلة المقبلة.