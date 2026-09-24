متحدث عسكري سعودي: اعتراض 6 صواريخ باليستية حوثية

قال متحدث عسكري سعودي، اليوم الخميس، إنه تم اعتراض ستة صواريخ باليستية كانت تستهدف ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر، ومدينة الطائف في جنوب غربي البلاد، وحمل مقاتلي جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن المسئولية عن إطلاق الصواريخ، بينما تتصاعد حدة القتال.

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسئوليتهم عن الهجمات، رغم اتهامهم خلال الأيام القليلة الماضية بمحاولات شن هجمات على السعودية، بينها هجمات استهدفت العاصمة السعودية الرياض.

ولم تتمكن وكالة أنباء أسوشيتد برس (أب) على الفور من التحقق من صحة أحدث تصريح للواء السعودي تركي المالكي، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين. وجاء تصريحه بعد تحذيرات أطلقتها سلطات الدفاع المدني السعودية، التي أفادت لاحقا بأن الخطر قد زال.

وأثار القتال الدائر قرب ممر الملاحة الحيوي في البحر الأحمر مخاوف في الأسواق العالمية، في ظل سعي الحوثيين إلى فرض حصار على السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بدعم من إيران.

وجاءت عمليات الإطلاق الجديدة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تستعد لإلقاء كلمتها أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.