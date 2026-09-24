33% زيادة في أسعار الأعلاف بالسوق المحلية بسبب اضطرابات البحر الأسود

- سعر طن الذرة الصفراء ارتفع إلى 16 ألف جنيه والفول الصويا إلى 27 ألف جنيه

- البيض يقفز 100% في سبتمبر.. والشعبة: آليات العرض والطلب وراء الزيادة

- هشام سليمان: أسعار شحن الخامات قفزت بنسبة 160% خلال شهرين فقط

ارتفعت أسعار مكونات الأعلاف بالسوق المحلية خلال شهر سبتمبر الجاري بنسبة وصلت إلى 33%، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في البحر الأسود، وتضاعف تكلفة شحن البضائع، وفق عدد من التجار والمستوردين تحدثوا لـ«الشروق».

وزادت أسعار الذرة الصفراء (المكون الرئيسي الأول للأعلاف) بنسبة 33% لتسجل 16 ألف جنيه للطن في سبتمبر، مقابل 12 ألف جنيه الشهر الماضي، فيما صعدت أسعار الفول الصويا بنحو 22% إلى 27 ألف جنيه للطن، بدلًا من 22 ألف جنيه.

وتمثل الأعلاف نحو 70% من مكونات إنتاج السلع الغذائية الحيوية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان.

ويشهد البحر الأسود، تصعيدًا ضمن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث علقت غالبية محطات تصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك الروسي عملياتها إثر أضرار نجمت عن هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية.

ورغم زيادة الأسعار والاضطرابات في البحر الأسود، ارتفعت واردات مصر من الذرة الصفراء خلال الفترة من يناير إلى منتصف سبتمبر 2026 بنسبة 15%، مسجلة 7.8 مليون طن، مقابل 6.8 مليون طن في الفترة المقارنة، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «الشروق».

وكشفت الوثيقة عن ارتفاع واردات الفول الصويا خلال الفترة نفسها بنسبة 23% لتصل إلى 4.2 مليون طن، مقابل 3.4 مليون طن في أول 8.5 أشهر من عام 2025.

ويأتي ارتفاع أسعار الأعلاف بالتزامن مع زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة كبيرة خلال الشهر الجاري، إذ قفزت أسعار البيض بنسبة 100% ليصل سعر الطبق (30 بيضة) إلى 120 جنيهًا بالمزرعة، مقابل 60 جنيهًا الشهر الماضي.

وصعدت أسعار الدواجن، بنسبة 21% لتسجل 68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مقابل 56 جنيهًا الشهر الماضي، ويصل سعر التجزئة للمستهلك النهائي حاليًا إلى 80 جنيهًا، مقابل 68 جنيهًا في أغسطس.

وفي هذا الصدد، يقول أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنه رغم ارتفاع الأسعار خلال الشهر الجاري، إلا أنها تكاد تغطي تكلفة إنتاجها، متابعًا: «هذه ليست زيادة بالأسعار، وإنما هي عودة لتصحيح المسار».

وأضاف نبيل، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المنتجين تكبدوا خسائر مالية فادحة منذ بداية العام الجاري، وهو ما دفع عددًا منهم للتخارج من القطاع، مما انعكس على الأسعار حاليًا في ظل ارتفاع الطلب نسبيًا في موسم المدارس، موضحًا: «آليات العرض والطلب هي السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار».

وأشار إلى أنه بالرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار، إلا أن المنتجين لا يحققون أي هوامش ربحية في ظل زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير، متابعًا: «الموردون يرفعون أسعار الذرة والصويا يوميًا».

وفي هذا الصدد، يقول هشام سليمان، مدير عام شركة ميدترنين لاستيراد الحبوب، إن أسعار الشحن العالمية قفزت بنسبة 160% تقريبًا، ضاربًا المثال بالمراكب الصغيرة التي تأتي من أوكرانيا، إذ ارتفع سعر النولون من 50 دولارًا في يوليو الماضي إلى 130 دولارًا حاليًا.

وأضاف سليمان، خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن تصاعد التوترات والهجمات على موانئ البحر الأسود أدت إلى تضاعف تكلفة الشحن والتأمين، كما رفعت أسعار الحبوب نفسها في البورصات العالمية.

وأوضح أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان تقريبًا على ثلث صادرات الحبوب العالمية، ما يعني أن أي اضطرابات في الإمدادات الواردة من البلدين ستؤثر سلبًا على الأسعار.

وقال إن مصر لم تستورد كيلو ذرة واحدًا من أوكرانيا هذا العام، مقارنة بأكثر من 30% من إجمالي الواردات في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن واردات هذا العام من المكون الرئيسي للأعلاف كانت جميعها من البرازيل.

ولفت إلى أن الاعتماد على المنشأ البرازيلي ينعكس سلبًا على الأسعار، بسبب زيادة تكلفة الشحن والنقل، وهو ما حدث بالفعل بالأسواق المحلية خلال العام الجاري.