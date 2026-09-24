أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، بمناسبة مباراة مصر وأنجولا.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره الأنجولي في العاشرة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وكتب المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي: «بمناسبة إقامة مباراة المنتخب القومي المصري لكرة القدم مع منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026.. وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية استثنائيًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، لمتابعة وتحليل أحداث المباراة».