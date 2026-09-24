إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية المتجهة إلى الإمارات

أفاد موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الخميس، بإلغاء طهران جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وذكر أن هذه الشركات كانت تسيّر سابقًا رحلات إلى الإمارات من مدن عدة، من بينها: طهران وكيش ومشهد وشيراز.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأربعاء 23 سبتمبر، اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وأضاف بيان المركزي الإماراتي أنه، بناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقًا للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر حظر كل فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة من ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران، وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.