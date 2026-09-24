بلومبرج: شحنات النفط السعودية تقفز في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب إيران

قالت وكالة «بلومبرج» إن شحنات النفط الخام السعودي ارتفعت في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب إيران، بعدما سارعت المملكة إلى زيادة صادراتها عبر مضيق هرمز، في أعقاب هجوم استهدف خط أنابيبها الرئيسي البديل لتصدير النفط.

وبحسب الوكالة، باعت السعودية ما يقرب من 100 مليون برميل من النفط إلى مشترين آسيويين منذ منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لمتعاملين مطلعين على الأمر، ما ساعد على تجنب أزمة وشيكة في الإمدادات بالمنطقة.

وقال المتعاملون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن النفط الخام المقرر تسليمه في أكتوبر ونوفمبر سيُنقل عبر مضيق هرمز. وأضافوا أن من بين المشترين مصافي صينية حكومية ومستقلة، إلى جانب شركات تكرير في الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعادل موجة المبيعات غير المعتادة نحو يوم واحد من إجمالي الطلب العالمي، وستعني زيادة تدفقات النفط السعودي الأخيرة إلى آسيا عبر هرمز بأكثر من الضعف.

خط النفط «شرق-غرب» السعودي

يأتي ذلك فيما لا يزال خط أنابيب «شرق-غرب» في المملكة، الذي يتجاوز هرمز بنقل النفط إلى البحر الأحمر، لا يعمل بكامل طاقته بعد تعرضه لهجوم في 10 سبتمبر.

ولا تزال «أرامكو» السعودية في المراحل الأولى من إعادة تشغيل الخط، وتهدف إلى استعادة جزء ملموس من طاقته بحلول السبت.

وأجبرت مشكلات خط الأنابيب السعودية على تصدير مزيد من النفط عبر هرمز، فيما أظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية قفزة في عمليات التحميل المرصودة من داخل الخليج العربي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والأهم أن «أرامكو» تعرض إدارة الخدمات اللوجستية ونقل الخام حتى وصوله إلى العملاء الآسيويين، وفقًا للمتعاملين. ورفضت «أرامكو» التعليق على الأمر.

وسيحظى النفط بترحيب في آسيا، حيث كانت مصافي التكرير الصينية والهندية تدرس خفض معدلات التشغيل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وجفت التدفقات الإيرانية بسبب الحصار الأمريكي، فيما يتجنب المشترون الخام الروسي نتيجة تصاعد المخاطر السياسية. وأدى ذلك إلى اشتداد المنافسة على الخامات من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.