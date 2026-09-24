ترامب: الذكاء الاصطناعي سيكون جزءا مهما من المباحثات مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا مهمًا من المباحثات التي سيجريها مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، الخميس: «يمثل الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسيًا للنقاش مع الرئيس الصيني، لكني أفضل ترك الأمور كما هي».

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن، الأربعاء، حيث استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال نادر عند سلم الطائرة، إذ توجه ترامب إلى المطار لاستقبال نظيره بدلا من انتظاره حتى يصل إلى البيت الأبيض.

ويظهر قرار ترامب استقبال شي في قاعدة أندروز المشتركة الواقعة خارج واشنطن، بدلا من استقباله في مقر الإقامة الرئاسي، إلى أي مدى يمضي الرئيس الأمريكي في تكريم الرئيس الصيني خلال أول زيارة دولة يجريها إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد.

وفُرش بساط أحمر بطول 100 قدم (30 مترا) عند أسفل سلم الطائرة، حيث اصطف حرس شرف مؤلف من 21 فردا، بينما وقف ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في انتظار شي وزوجته بينج لي يوان، قبل أن ينزلا السلم ويتبادلا المصافحة مع ترامب وزوجته.

وكان من المقرر أن تتضمن مراسم الاستقبال أيضا تحليق قاذفتين من طراز «بي-1»، ومقدمي الزهور، وفصائل من كل فرع من فروع القوات المسلحة، وعرض علمي البلدين وعزف نشيديهما الوطنيين.

ويدشن هذا الاستقبال زيارة تستمر ثلاثة أيام، يُتوقع أن تكون حافلة بالمراسم والاحتفالات، حتى وفقا لمعايير البيت الأبيض. ومن المقرر أن تتضمن زيارة الدولة مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض الخميس، في إطار المعاملة بالمثل للفخامة الاحتفالية التي ميزت زيارة ترامب إلى الصين في مايو الماضي.

لكن الزيارة تأتي أيضا في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القوتين الجيوسياسيتين المتنافستين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي وحرب ترامب مع إيران وتوجهات الصين تجاه تايوان.