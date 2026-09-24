برشلونة يبحث عن مصادر تمويل جديدة لتغطية ارتفاع تكاليف تجديد كامب نو

يعمل نادي برشلونة الإسباني على توفير مصدرين جديدين للتمويل من أجل تغطية الارتفاع المستمر في تكاليف أعمال تجديد ملعب كامب نو، وذلك عبر ترتيبات تمويلية تعتمد على إصدار ديون.

وكان أعضاء النادي قد وافقوا خلال الجمعية العمومية التي عقدت السبت الماضي على تمويل إضافي بقيمة 510 ملايين يورو لاستكمال أعمال تطوير الملعب وتعويض النقص في الإيرادات.

وقرر النادي الكتالوني تقسيم هذا التمويل إلى جزأين منفصلين.

وبحسب مصدر تحدث إلى «رويترز» يوم الخميس، سيأتي الجزء الأول بقيمة 300 مليون يورو في صورة تمويل بالديون للمشروع، من خلال صندوق التوريق الذي يتولى تمويل أعمال الملعب.

وسيتم سداد هذا التمويل من الإيرادات المستقبلية لكامب نو، ولا سيما العائدات المنتظرة من مناطق الضيافة وكبار الشخصيات الجديدة التي يجري إضافتها إلى الملعب، على أن تمتد فترة السداد إلى 30 عامًا.

وأوضح المصدر أن هذه الأموال ستخصص حصريًا لاستكمال أعمال الإنشاء، وستكون مضمونة بإيرادات الملعب وليس بأصول نادي برشلونة. وأضاف أن النادي بدأ بالفعل محادثات مع مستثمرين محتملين، وتولت «جولدمان ساكس» إدارة هذه المفاوضات.

ورفضت «جولدمان ساكس» التعليق على الأمر، فيما لم يرد برشلونة على طلب للتعليق.

وفي إطار منفصل، رتب النادي تمويلًا بقيمة تصل إلى 210 ملايين يورو في صورة ديون مضمونة بحقوق البث التلفزيوني المستقبلية من مسابقات الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن تصدر هذه الديون في شكل سندات إعلامية وتبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات.

ويستهدف هذا الجزء من التمويل تغطية فجوة في التدفقات النقدية نتجت عن التأخير في مشروع تجديد الملعب، وهو ما أثر على توقعات برشلونة بشأن الإيرادات المستقبلية.

وسيتم تقسيم المبلغ إلى إصدارين بقيمة 105 ملايين يورو لكل منهما، جرى طرح أحدهما في يوليو الماضي، بينما من المتوقع طرح الإصدار الثاني قبل نهاية عام 2026.

وبدأ برشلونة أعمال تجديد كامب نو في عام 2023، وكان من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2026. ويتضمن المشروع تمديد سقف الملعب ليغطي جميع مدرجاته بعدما كان يقتصر في السابق على المدرج الرئيسي، إلى جانب زيادة السعة الاستيعابية للملعب إلى 105 آلاف متفرج.

وخلال الجمعية العمومية للنادي، أوضح نائب الرئيس فيران أوليف أن أعمال التجديد لن تكتمل قبل موسم 2028-2029.

وخلال النصف الأول من موسم 2027-2028، سيخوض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي في مونتجويك، بالتزامن مع استكمال أعمال بناء السقف في كامب نو. وأشار أوليف إلى أن النادي يضع في ميزانيته العودة إلى ملعبه في يناير 2028، مع إمكانية حدوث ذلك في موعد أبكر.

وأرجع أوليف ورئيس برشلونة خوان لابورتا ارتفاع تكاليف المشروع ومشكلات سلاسل الإمداد التي ساهمت في تأخر الأعمال إلى الحرب في أوكرانيا والتغيرات الاقتصادية العالمية.