معظم مؤشرات الأسواق العالمية تتراجع وأسعار برنت تتجاوز 106 دولارات للبرميل

تراجعت معظم مؤشرات الأسواق العالمية، اليوم الخميس، إذ حاول المستثمرون استيعاب التقلبات الأخيرة في أسعار النفط وسوق السندات الأمريكية.

وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنحو 0.2% ليصل إلى 8061.10 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9% ليصل إلى 25183.19 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 10693.15 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.6% لتصل إلى 7725.75 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% لتصل إلى 51669 نقطة.

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 65513.99 نقطة، مدعوما بمكاسب حققتها بعض شركات تصنيع الرقائق بفضل الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 8702 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.3% ليصل إلى 24761.13 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2% ليصل إلى 3888.37 نقطة.

وأغلقت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية بمناسبة عطلة "تشوسوك" (عيد حصاد الخريف).

ولا يزال سعر برميل خام برنت أعلى بكثير من مستواه البالغ نحو 72 دولارا الذي كان عليه قبل بدء الحرب مع إيران، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي الحرب مع إيران إلى استمرار احتجاز كميات كبيرة من النفط في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وتتواصل المحادثات عبر وسطاء بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط، في تداولات صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2.77% ليصل إلى 106.94 دولارات للبرميل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2.35% ليصل إلى 94.33 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 158.37 ين ياباني من 158.30 ين، فيما استقر سعر اليورو عند 1.1388 دولار.