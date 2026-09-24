كييف تعلن إسقاط 219 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت أربعة صواريخ زيركون، وثلاثة صواريخ باليستية، وطائرة مسيرة صاروخية من طراز "بانديرول / دان - تي"، و219 من أصل 282 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجومًا على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام صواريخ زيركون المضادة للسفن، تم إطلاقها من مناطق كورسك وروستوف وأوريول، وصواريخ إسكندر-إم/إس-400/كيه إن-23 الباليستية، تم إطلاقها من منطقتي كورسك وبريانسك، و282 طائرة مسيرة من طراز «شاهد»، وجيربيرا، وإيتالماس، وطائرات مسيرة صاروخية من طراز بانديرول/دان-تي وطرز أخرى.

وأوضح البيان أن الطائرات المسيرة أُطلقت من مناطق أوريول وميليروفو وشاتالوفو وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي وتشاوادا بشبه جزيرة القرم المحتلة، ومياه بحر آزوف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأوضح البيان، أن المناطق الرئيسية المستهدفة للهجوم كانت أوديسا وكييف.

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أربعة صواريخ من طراز "زيركون"، وثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر - إم / إس-400 / كيه إن-23، وطائرة مسيرة صاروخية من طراز "بانديرول / دان - تي"، و219 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.