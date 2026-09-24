مستشار المرشد الإيراني يحذر من توسيع نطاق الحرب مع أمريكا إلى المحيط الهندي

حذّر يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، من أن استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وفتح جبهات جديدة تمتد إلى المحيط الهندي ومناطق أخرى.

وقال صفوي، في تصريحات لوكالة «دفاع برس» اليوم الخميس، إن نطاق المواجهة قد يتسع ردًا على أي مرحلة جديدة من حرب محتملة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المواجهة امتدت بالفعل من الخليج العربي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر.

القوات الإيرانية في حالة تأهب

قال صفوي، إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة «تأهب قصوى»، وإن طهران تراقب تحركات القوات والسفن والطائرات الأمريكية في المنطقة، من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعدّت خططًا للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، محذرًا من أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد على المراكز والمصالح الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق الحرب.

وأكد أن إيران تسعى إلى «سلام وأمن دائمين»، لكنها ستواجه أي هجوم عليها، على حد قوله.

إيران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال صفوي إن إيران ستواصل السيطرة عليه وإدارته، مشيرًا إلى وجود آلية اتفقت عليها طهران مع سلطنة عُمان لتنظيم حركة الملاحة في المضيق وفق القانون الدولي.

وأضاف أن إيران تسمح لسفن عدد من الدول، من بينها الصين، بالمرور عبر المضيق، بينما تمنع، بحسب قوله، سفن «العدو» من العبور، معتبرًا أن تأمين المضيق يمثل ضرورة بالنسبة إلى إيران في ظل اعتمادها على تصدير جزء كبير من نفطها بحرًا.

وأشار صفوي إلى أن المسئولين الإيرانيين قد يعيدون النظر في آليات حركة السفن في المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة للمقترحات الإيرانية.

الربط بين مضيق هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب

وربط صفوي بين أمن الخليج العربي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى دور جماعة أنصار الله في اليمن، ومعتبرًا أنها طورت قدراتها في مجال إنتاج الأسلحة.

وقال إن الربط بين الخليج العربي ومضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب يمكن أن يغير مسار أي مواجهة عسكرية مقبلة.

وحذّر من أن استئناف الولايات المتحدة الحرب قد يفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، متسائلًا عما إذا كانت واشنطن مستعدة لمواجهة على هذه الجبهة.

طهران تربط أمنها باليمن

وقال صفوي إن إيران تدافع عن اليمن، وإن اليمنيين يدافعون عن إيران، معتبرًا أن البلدين تجمعهما مصالح وتهديدات مشتركة.

وأضاف أن التهديدات التي تواجه اليمن تمثل، من وجهة نظر طهران، تهديدًا لمصالح إيران، في إشارة إلى تنامي الترابط بين التطورات الأمنية في البلدين.