هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت عطاءً جديدا، يحمل الرقم 196/2026، لبناء 400 وحدة استعمارية في مستعمرة «كرني شومرون» المقامة على أراضي المواطنين، شرق قلقيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أن العطاء يأتي ضمن البناء الاستعماري متعدد الوحدات، وفي إطار العطاءات التي تواصل سلطات الاحتلال طرحها لتوسيع المستعمرات القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن موعد إغلاق العطاء حُدد في 23 نوفمبر 2026.

وأشارت إلى أن طرح العطاء يمثل انتقالا عمليا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التسويق والتنفيذ، ويأتي في سياق تسارع الإجراءات الاستعمارية في الضفة الغربية خلال العام الجاري.

وأوضحت أن مستعمرة «كرني شومرون» تكتسب أهمية في مخطط الاحتلال الاستعماري في شمال غرب الضفة الغربية، نظرا لموقعها ضمن تجمع استعماري تعمل سلطات الاحتلال على توسيعه وربطه بالمستعمرات والبؤر الاستعمارية المحيطة، بما يوسع نطاق الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية ويعمق تقطيع أوصال الضفة الغربية والتواصل الجغرافي بين مدنها وبلداتها.