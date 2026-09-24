نائب إسرائيلي يهاجم الحكومة والمعارضة بعد استبعاده من الانتخابات: يخشون صوتنا

شن النائب الإسرائيلي عوفر كاسيف، هجومًا على الحكومة والمعارضة بعد استبعاده من الترشح ضمن القائمة العربية المشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال في تصريح تلفزيوني للقناة «13» العبرية، اليوم الخميس: «يخشون صوتنا لأنه يشكل بديلًا لخطابهم القائم على العنصرية والعسكرة وسفك الدماء».

وقررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، استبعاد عضو الكنيست عوفر كاسيف من الترشح ضمن القائمة العربية المشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويُعرف كاسيف بمواقفه المعارضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجاه الشعب الفلسطيني، ولا سيما حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.

وذكرت القناة «13» العبرية أن اللجنة، التي تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس لمناقشة طلبات استبعاد قوائم ومرشحين من انتخابات الكنيست، قررت استبعاد كاسيف من خوض الانتخابات.

واتُخذ القرار بأغلبية 19 مؤيدًا، مقابل 5 معارضين، فيما امتنع اثنان عن التصويت، وفق القناة.

وأوضحت أن القرار جاء بناء على طلب تقدم به حزب «الليكود»، بزعامة نتنياهو، ضد كاسيف، على أن يُحال إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، للبت فيه.

واستند طلب الاستبعاد إلى المادة «7أ» من «قانون أساس: الكنيست»، التي تتيح منع مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات في حالات بينها «دعم الكفاح المسلح من جانب دولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية».