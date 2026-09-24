إصابة شخصين في انقلاب ميكروباص بحدائق القبة

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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ميدان حدائق القبة، وتم نقل المصابين للمستشفى، ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية.

بعد الحادث مباشرة، تجمع المارة من المواطنين في المنطقة، الذين هرعوا لمساعدة المصابين، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بالواقعة.

انتقلت القوات للمكان، وتم استدعاء سيارة إسعاف واحدة، وإخراج المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع السائق لمعرفة تفاصيل الحادث، وما إذا كان السائق قد تعرض لأي تأثيرات تعيق قدرته على القيادة وتستمر السلطات في متابعة التحقيقات لضمان تقديم المساعدة اللازمة لجميع الأطراف المعنية وضمان سلامة الطرق.

وكشفت التحريات الأولية، أن السائق اختلت عجلة القيادة من يده نتيجة تعطل فرامل السيارة أثناء قيادته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكشف شاهد عيان أن هناك عددًا من المصابين، إلا أن إصاباتهم خفيفة، لافتًا إلى أن قائد الميكروباص كان يعلم بوجود عطل في الفرامل، ورغم ذلك استمر في العمل بالسيارة.