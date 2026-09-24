إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق مصر–أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، اليوم، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص إصابة شخصين جراء الحادث، وجرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، فيما قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابه.