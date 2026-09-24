تركيا تكثف مباحثاتها الدبلوماسية في نيويورك حول مكافحة الإرهاب والطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كثَّف نواب وزير الخارجية التركي مباحثاتهم الدبلوماسية في نيويورك، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشملت اللقاءات ملفات مكافحة الإرهاب والطاقة والتمويل وتعزيز الترابط الإقليمي.

ووفقا لمنشورات وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الخميس، التقى نائب وزير الخارجية السفير لفانت جومروكتشو، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ناتاليا جيرمان.

كما عقد جومروكتشو لقاءً مع الأمينة العامة لمنظومة التكامل لأمريكا الوسطى "سيكا"، السفيرة لينا أخوي.

وبدورها، شاركت نائبة وزير الخارجية السفيرة بيريس أكينجي في النسخة السابعة من "منتدى أعمال بحر قزوين"، الذي نظمه مركز سياسات بحر قزوين.

وناقش المنتدى موضوع "الترابط والتمويل والطاقة في سياق الممر الأوسط".

ومن جانبه، ألقى نائب وزير الخارجية حاجي علي أوزال كلمة خلال الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.

وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين إسبانيا والعراق، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأشار أوزال، في كلمته، إلى مكافحة تركيا التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيما "غولن" و"بي كي كي"، مؤكدًا عزم أنقرة على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وقدم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها تركيا من أجل ضحايا الإرهاب، معلنا استعداد بلاده لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لضحايا الإرهاب عام 2028.