الدفاع التركية: هجمات إسرائيل الممنهجة تؤجج عدم الاستقرار في المنطقة

• المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك:

- إسرائيل تواصل تشجيع إرهاب المستوطنين وتعرقل تلبية احتياجات الفلسطينيين النازحين

- إسرائيل تواصل أعمال التدمير في جنوب لبنان، منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

- الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في جنوب سوريا مستمرة أيضا ويجب وقفها

شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك، الخميس، على أن استمرار الهجمات الممنهجة التي تشنها إسرائيل يؤجج حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أق تورك في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن إسرائيل ما زالت تواصل نهجها التوسعي في المنطقة.

وأشار أق تورك إلى استمرار سقوط النساء والأطفال ضحايا للهجمات الإسرائيلية العشوائية في قطاع غزة.

وأضاف: "تواصل إسرائيل تشجيع إرهاب المستوطنين وتعرقل تلبية احتياجات الفلسطينيين النازحين من خلال منع دخول الوقود ومواد البناء المرسلة إلى المنطقة في إطار أنشطة المساعدات الإنسانية، كما تعرقل تشغيل المستشفيات".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، ما خلف نحو 74 ألف شهيد وحوالي 175 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل أعمال التدمير في جنوب لبنان، منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح كذلك أن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في جنوب سوريا مستمرة أيضا.

وشدد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلا: "هذه الأفعال التي ترتكبها إسرائيل، والتي تقوض يوما بعد يوم ثقة الرأي العام بالقانون الدولي، تشكل تهديدا ليس للمنطقة فحسب، بل للعالم بأسره. ونؤكد مجددا ضرورة أن تنهي إسرائيل فورا هذه الأفعال التي تنتهك القانون الدولي".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، واحتلت قواته المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

ومنذ ذلك الحين، تنفذ القوات الإسرائيلية توغلات متكررة في مناطق جنوبي سوريا، تتخللها اعتقالات، ونصب حواجز، وتفتيش المارة، وتجريف أراض زراعية.