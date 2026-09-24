مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين إثر تصادم سيارتين في الغربية

لقي شخص ونجله مصرعهما، وأصيب 11 آخرون بينهم طالبات بمعهد سنباط الإعدادي الأزهري، إثر تصادم بين سيارتين بطريق المحلة / زفتى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إشعارًا بوقوع حادث سير على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص والمعاينة، أن الحادث أسفر عن وفاة "عزت أحمد الشحات، 55 عامًا، ونجله محمد، 35 عامًا"، وهما من أهالي قرية منية المباشرين التابعة لمركز زفتى، إذ جرى نقل جثمانيهما إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بكسور وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، من بينهم 10 طالبات تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا تعاني من اشتباه نزيف بالمخ، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى للكشف الطبي وتلقي الرعاية اللازمة.

من جانبها، رفعت قوات المرور، آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة السيارات لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، فيما حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.