جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب راع سوري ويدهس أغنامه بالقنيطرة

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• خلال توغله في ريف المحافظة السورية، وفق وكالة "سانا"..

اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على راع سوري ودهس عددا من أغنامه ما ‏أدى إلى نفوقها، وذلك خلال توغله بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا: "اعتدت قوة للاحتلال الإسرائيلي على راعي أغنام خلال توغلها بين ‏قرية العشة وبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".‏

وأفادت بأن "القوة ضربت الراعي ودهست عدداً من أغنامه، ما ‏أدى إلى نفوقها، قبل أن تنسحب من المنطقة".‏

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت، الثلاثاء، مدنياً أثناء رعيه الأغنام غرب بلدة ‏الرفيد، قبل أن تطلق سراحه في اليوم التالي.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية لهضبة الجولان السورية المحتلة، توغلات إسرائيلية متكررة، تتضمن تفتيش المنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.