النرويج تعتزم تقديم مساعدات لفلسطين بقيمة 13 مليون دولار

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• وزير الخارجية النرويجي قال إن المساعدات ستُسلَّم عبر الأمم المتحدة والبنك الدولي

أعلنت النرويج عزمها إرسال مساعدات بقيمة 13 مليون دولار، لتلبية احتياجات المدنيين في فلسطين.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان صحفي، الخميس، إن الدعم الدولي للفلسطينيين "أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح إيدي أن الحكومة النرويجية قررت تقديم مساعدات بقيمة 13 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان المدنيين في فلسطين، وأن المساعدات ستُسلَّم عبر الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأضاف أن بلاده تتابع بقلق بالغ ممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت عمليات قتل واعتقال وتهجير وتجريف أراض زراعية وهدم منازل وتوسعا استيطانيا.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام نرويجية، الخميس، بأن قيمة المساعدات التي قدمتها النرويج للفلسطينيين خلال عام 2026 تجاوزت 105 ملايين دولار.