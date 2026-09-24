رئيس الجبل الأسود: مسؤوليتنا في غزة تبدأ بحماية أرواح الناس

• في كلمة ياكوف ميلاتوفيتش أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

قال رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش إنه ينبغي ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية، وأكد أن "مسؤوليتنا في غزة تبدأ بحماية أرواح الناس".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميلاتوفيتش، الأربعاء، أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك.

وأشار إلى أن شعوب العالم تعهدت عند وضع ميثاق الأمم المتحدة، بـ"حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، إلا أن الصراعات والحروب ما زالت تحصد الأرواح رغم ذلك".

وشدد على ضرورة احترام قرارات المحاكم الدولية، وصون كرامة جميع الضحايا على قدم المساواة، بغض النظر عن هويتهم أو خلفياتهم.

وعن الوضع في قطاع غزة، قال ميلاتوفيتش: "مسؤوليتنا في غزة تبدأ بحماية أرواح الناس. يجب حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بأمان ومن دون مواجهة أي عوائق".

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 25 أكتوبر 2025، عقب أكثر من عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت نحو 74 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 175 ألف جريح.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.