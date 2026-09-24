إندونيسيا: حرائق الغابات تعطل 409 رحلات جوية في كاليمانتان وسلامة الطيران أولوية قصوى

قالت وزارة النقل الإندونيسية، إن سلامة الطيران تظل هي الأولوية القصوى، في الوقت الذي تتسبب فيه حرائق الغابات في انحسار الرؤية بمنطقة كاليمانتان، ما أدى إلى تعطيل مئات رحلات الطيران في أنحاء المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الخميس، عن المدير العام للنقل الجوي، لوكمان إف. لايسا، قوله في جاكرتا أمس: "لا تزال سلامة الطيران هي الأولوية القصوى".

وتواصل المديرية العامة للنقل الجوي مراقبة الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الطيران، بشأن مدى تأثير الحرائق على سلامة الطيران والعمليات الجوية في كاليمانتان.

وأوضح لايسا أن الدخان الناتج عن الحرائق من شأنه أن يقلل من مستوى الرؤية حول المطارات، ما يؤدي إلى تعطيل عمليات الطيران.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، تظل السلامة هي الاعتبار الرئيسي عند اتخاذ أي قرار تشغيلي بشأن الرحلات الجوية".

جدير بالذكر أن الفترة بين 14 و20 سبتمبر الجاري، شهدت تأثر 409 رحلات جوية، واضعة ضمن اختصاص مكتب هيئة المطارات بالمنطقة السابعة في باليكبابان.