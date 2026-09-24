نقل أسرى حرب كوريين شماليين من أوكرانيا إلى كوريا الجنوبية

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قال نائب برلماني من كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إنه جرى نقل جنديين كوريين شماليين أسرتهما أوكرانيا إلى كوريا الجنوبية بعد شهور من المفاوضات.

وقال النائب يوو يونج وون الذى التقى الرجلين خلال زيارة إلى أوكرانيا في 2025 ونظم حملات من حينها لنقلهما، إنهما وصلا إلى كوريا الجنوبية قبل عدة أيام.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن عملية النقل للأسيرين ، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء.

وقال إن أحدهما حاول قتل نفسه "عندما علم أنه سيؤخذ أسيرا" وانتقد التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأضاف أن الدول في المنطقة لاحظت قيام كوريا الشمالية بـ"تحسين الصواريخ الباليستية وقدرات بيونج يانج الهائلة في مجال الطائرات المسيرة".

وأسرت القوات الأوكرانية الجنديين في منطقة كورسك الروسية في يناير وتردد أنهما أعربا عن رغبتهما بالتوجه إلى كوريا الجنوبية.

وبشكل عام تقبل كوريا الجنوبية المنشقين الكوريين الشماليين عقب فحوصات أمنية وتمنحهم جنسيتها.

ورفضت الحكومة في سول حتى الآن تأكيد تفاصل نقل الرجلين مستشهدة بمخاوف أمنية.