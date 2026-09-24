جوتيريش: ليس لدينا لحظة واحدة لهدرها في مواجهة تغير المناخ

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• شكر تركيا على جهودها في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"..

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه "ليس هناك لحظة واحدة يمكن إهدارها" فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بعنوان "فعالية رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل"، أقيمت مساء الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن فعاليات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستهل غوتيريش كلمته بتوجيه الشكر إلى تركيا على جهودها في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31" المقرر عقده في نوفمبر القادم بولاية أنطاليا.

وأشار إلى ضرورة تسريع التحول العادل والمنظم في مجال الطاقة نحو الطاقة المتجددة، وحشد التمويل والاستثمارات ميسورة التكلفة للدول النامية، وزيادة حجم هذه الموارد.

وأضاف: "العالم يطالب بالعدالة المناخية في قضايا خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتمويل. ويجب أن نرد على هذه الدعوة من خلال أفعالنا؛ فليس لدينا لحظة واحدة لنخسرها".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الطاقة المتجددة توفر خيارا سريعا ورخيصا وآمنا.

وتابع: "أدعو جميع الدول إلى إعداد خارطة طريق موثوقة تتضمن جداول زمنية واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وينبغي لدول مجموعة العشرين، المسؤولة عن 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية، أن تتولى زمام المبادرة في هذا المجال".

وشدد غوتيريش على ضرورة توفير التمويل للتحول في مجال الطاقة المتجددة، داعيا إلى حشد موارد لا تقل عن 300 مليار دولار سنويا لهذا الغرض.