كوريا الشمالية تختبر قذائف لمنظومة منصة إطلاق صواريخ مطورة

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قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها اختبرت قذائف لمنظومة إطلاق صواريخ مطورة متعددة عيار 240 ملم، مؤكدة على الحاجة لنشر قوات هجومية" أكثر فتكا" على طول الحدود مع كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لصواريخ موجهة متعددة الإطلاق عيار 240 ملم أمس الأول الثلاثاء في ظل خطة الدولة لتحديث قوات المدفعية والصواريخ على مدار خمسة أعوام.

وقالت الكوادر العسكرية الرائدة التي أشرفت على الاختبار" تطوير الصواريخ ذات المدى الممتد يضمن لنا إحداث تغيير كبير في جاهزية القوة النارية على طول الحدود الجنوبية".