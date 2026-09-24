قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لهدنة بحرية في البحر الأسود، استنادًا إلى مقترحات طرحتها مصر والهند وتركيا، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب روسيا للرد على هذه المقترحات.

وأوضح زيلينسكي، خلال قمة "منصة القرم" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مصر والهند وتركيا قدمت خيارات تهدف إلى استعادة الملاحة الآمنة للسفن التجارية في البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني، بحسب التصريحات التي نقلتها رويترز: "نحن ننتظر رد روسيا. أوكرانيا مستعدة لضمان أمن الملاحة والأمن الغذائي في البحر الأسود، إذا كانت روسيا مستعدة أيضًا لاتخاذ خطوات حقيقية نحو خفض التصعيد. علينا أن نبدأ من مكان ما".

ويأتي حديث زيلينسكي في وقت تسعى فيه كييف إلى التوصل إلى ترتيبات لوقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود، إلى جانب بحث وقف للهجمات على منشآت الطاقة.

وأكد زيلينسكي أن المقترحات المطروحة تتعلق باستعادة أمن الملاحة للسفن التجارية، في منطقة تأثرت حركة الشحن فيها بشدة جراء الهجمات على السفن والبنية التحتية للموانئ.

وبذلك، تظهر مصر في قلب المقترحات المطروحة بشأن تأمين الملاحة في البحر الأسود إلى جانب الهند وتركيا، بينما تنتظر أوكرانيا الرد الروسي على هذه المقترحات.