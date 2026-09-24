قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم عزون وتواصل اقتحام قلقيلية وتعتقل عشرات المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، في منتصف الليل، بلدة عزون، شرق قلقيلية، فيما تواصل منذ أمس الأربعاء اقتحام مدينة قلقيلية، وسط مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات واعتداءات وإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول، إن "هناك نحو 15 آلية عسكرية، يرافقها أكثر من 30 جنديا، اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، وداهمت عددا من المنازل في الحارة الشرقية، وحارة المنصور، وخلة الدربة، وحارة المقبرة، إضافة إلى منازل في الحارة الشامية، وخلة التينة، وحارة الغناوي".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المواطن معن رضوان داخل منزله عقب مداهمته، فيما حولت منزل المواطن أيمن المنصور في حارة المنصور إلى ثكنة عسكرية، ونقلت إليه عددا من المعتقلين".

وفي مدينة قلقيلية، "تواصل قوات الاحتلال منذ مساء أمس اقتحام المدينة، ودفعت منتصف الليل بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق والأحياء، وانتشرت في أحياء: نزال وكفر سابا، ومنطقة شارع الواد، إضافة إلى حي الطبال الذي تفرض عليه حصارا منذ مساء أمس".

وتابعت الوكالة: "داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في شارع الواد قرب حي الطبال، وداهمت محلا تجاريا وأرضا زراعية، واحتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا".

كما فرضت "طوقا عسكريا في محيط المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عاما"، وفق ما أفادت به مصادر محلية".