الرئيس السوري يبحث فرص الاستثمار مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلي شركات كبرى

عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، بأن الاجتماع " بحث فرص الاستثمار في سوريا وتوسيع التعاون والشراكات في قطاعات اقتصادية وتنموية، ولا سيما الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، بما يسهم في دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي."

وكانت دمشق استضافت يوم14 من الشهر الجاري، وفدا اقتصاديا من غرفة التجارة الأمريكية، ضم ممثلين عن 50 شركة وأكثر من 80 مبعوثا، وعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين سوريين لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.



