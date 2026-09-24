اقتلعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أكثر من 400 شجرة زيتون في بلدة بيت ريما، بشمال غرب رام الله، في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "جرافات الاحتلال جرفت نحو 31 دونما من أراضي المواطنين في البلدة، واقتلعت أكثر من 400 شجرة زيتون".

وبحسب الوكالة، "يأتي اقتلاع الأشجار بعد يومين من إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يستهدف منطقتين من أراضي بيت ريما بمساحة إجمالية تبلغ 31 دونما، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى".

ومنذ مطلع العام الجاري "تتصاعد أوامر سلطات الاحتلال بإزالة الأشجار والغطاء النباتي في الضفة الغربية، إذ أصدرت 51 أمرا حتى 22 سبتمبر، استهدفت نحو 2093 دونما من الأراضي، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، بحسب "وفا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدرا رئيسيا لدخل آلاف الأسر الفلسطينية، فيما تلحق عمليات التجريف واقتلاع الأشجار خسائر مباشرة بالمزارعين وتهدد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.