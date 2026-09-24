وزير النقل يبحث مع شركات عالمية مستجدات توريد 320 عربة مترو و7 قطارات نوم

أجرى كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بعدد من أجنحة الشركات العالمية والمحلية خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض «إينو ترانس» للنقل في برلين، والتي ترتبط بتنفيذ مشروعات متنوعة بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مختلف قطاعات النقل.

واطلع الوزير، على أحدث ما تقدمه هذه الشركات من حلول وتقنيات متطورة، واستعرض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها ومجالات التعاون المستقبلية.

وفي لقائه مع بونجبي لي الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم، بحسب بيان الوزارة اليوم، بحث وزير النقل سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة هيونداي العالمية.

واستعرضت آخر مستجدات عدد من المشروعات، من بينها (أعمال تصنيع وتسليم واختبار 30 وحدة ترام، شاملة قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات - مشروع توطين وتصنيع وتوريد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث، بالتعاون مع تحالف هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك المصرية، إذ جرى توريد 6 قطارات للخط الثاني حتى الآن، كذلك مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخط نجع "حمادي / الأقصر" بطول 118 كيلومترا، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات.

وبحث الوزير مع فاليريانو ساشيسيا رئيس مجلس إدارة شركة سالشيف الإيطالية، الأعمال التي تقوم بها شركة (سالشيف تراك) المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف في أعمال تجديدات السكة لمسافات تصل إلى 300 كيلومتر بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية، خاصة بعد تدعيم الشركة بعدد (30) معدة، منها قطار تجديدات كامل، وإنشاء ورشة للحام بحوش طنطا.

وجرى التأكيد على سرعة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.

كما التقى وزير النقل، خوسيه أنطونيو رئيس مجلس إدارة شركة تالجو الإسبانية العالمية.

وأشاد الوزير، في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية، حيث تم توريد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وجرى توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، وتم التأكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير، أهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالي من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بالمسافرين من المصريين والسائحين.

وأشار إلى أنها تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة، وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية؛ ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وعقد الوزير، لقاء مع كولومير رئيس مجلس إدارة شركة كولواي، لمتابعة التعاون القائم بين الجانبين في مجال تطوير عربات النوم، إذ سبق وجرى إبرام عقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة كولواي لتطوير 65 عربة نوم ونادي أسباني بمصنع الشركة بورش كوم أبو راضي، حيث تم الانتهاء من تطوير 34 عربة (30 عربة نوم + 4 عربات نادي) حتى الآن.

وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل العربات، وبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير 100 عربة ركاب أسباني والذي سيساهم في تقديم خدمات مميزة للركاب.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاتها، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية.

وشدد على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وسرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة محليا، تمثل ثوابت أساسية في جميع مشروعات وزارة النقل، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا في التصدير.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ المشروعات مع الشركات المنفذة والاستشاريين، وتعمل على إزالة أي معوقات أمام سرعة الإنجاز، بما يضمن تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة ومتميزة تواكب احتياجات المواطنين وتدعم حركة السياحة والتجارة والتنمية الاقتصادية في مصر.