موسكو تتوعد بإجراءات مضادة مناسبة في حال إقدام واشنطن على إجراء تجارب نووية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن قلق روسيا البالغ إزاء بدء الولايات المتحدة الاستعدادات لإجراء تجارب نووية، مشيرة إلى أن هذه ليست مجرد تصريحات، بل تهديد مباشر لوقف التجارب النووية في هذا المجال.

وقالت زاخاروفا، في تعليق لها بمناسبة الذكرى الثلاثين لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إن "ما يصدر عن واشنطن مؤخرا مثير للقلق بشكل خاص. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر في 29 أكتوبر 2025، ببدء الاستعدادات لإجراء تجارب نووية، ليس مجرد تصريحات، بل هو تهديد مباشر لوقف التجارب النووية، الذي يمنع العالم من الانزلاق إلى جولة جديدة من سباق التسلح النووي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا ستتخذ الإجراءات المضادة المناسبة إذا أجرت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مثل هذه التجارب.

وقالت زاخاروفا "في الخامس من نوفمبر 2025، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح لا لبس فيه: 'لطالما التزمت روسيا التزاماً تاماً بتعهداتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وليس لدينا أي نية للتراجع عنها.

وتابعت زاخاروفا "ومع ذلك، إذا أجرت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من الدول الموقعة على المعاهدة تجارب نووية واسعة النطاق، فسيتعين على روسيا أيضاً اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة، ونحن نلتزم التزاماً تاماً بهذا النهج".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في مايو الماضي، أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.