أوكرانيا: نحو مليون و524 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و523 ألفا و980 فردا، من بينهم 1540 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و367 دبابة، و25 ألفا و402 مركبة قتالية مدرعة، و50 ألفا و240 نظام مدفعية، و2154 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1669 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و531 ألفا و352 طائرة مسيرة، و5111 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و152 ألفف و782 من المركبات وخزانات الوقود، و4740 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.