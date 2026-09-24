هزّ تفجير ضخم عند الأولى من بعد منتصف الليل، بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن التفجير "تركّز في منطقة امتدت من نبع الرقيقة، وصولا إلى مفرق المبرّات، على طول يُقدّر بحوالى 300 متر"، مضيفة "كان التفجير شديد القوة، إذ وصل عصفه إلى بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة".

ومن ناحية أخرى، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" ، أن "القصف المدفعي المعادي فجرا، استهدف بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.