زيلينسكي: بوتين العقبة الوحيدة أمام إنهاء الحرب السخيفة التي لا تنتهي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة العالم، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو العقبة الوحيدة أمام إنهاء "الحرب السخيفة التي لا تنتهي"، وحث الدول، الكبيرة والصغيرة، على الضغط على الرئيس الروسي من أجل السلام، عبر خنق إيرادات بلاده وعرقلة جهودها الحربية.

وقال زيلينسكي خلال التجمع العالمي السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هدفنا هو قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب وإطالتها وجعلها أكثر وحشية وتدميرا. يجب وقف التمويل الروسي والإنتاج الروسي إذا كان من المقرر وقف بوتين".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا عندما تحصل على أموال من التجارة "تقول دائما لا للدبلوماسية"، معتبرا أن "إيرادات روسيا يجب أن تظل هدفا".

وفي وقت سابق الأربعاء، دخل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مواجهة مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ومؤيدي بلاده الأوروبيين خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما التقى لافروف بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وبحثا الحرب.