 وزير الخزانة الأمريكي: تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين حتى 10 يناير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخزانة الأمريكي: تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين حتى 10 يناير

د ب أ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 8:07 ص | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 8:07 ص

  قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستمدد حتى 10 يناير ، بالتزامن مع بدء زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بالتزامن مع استقبال ترامب لشي في قاعدة أندروز المشتركة الواقعة خارج واشنطن.

وقال بيسنت في المقابلة: "لا أعرف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق أكبر. ولا أعرف ما إذا كنا سنكتفي بتمديد الاتفاق الحالي"، مشيرا إلى أن التمديد سيمنح الرئيسين مزيدا من الوقت لمناقشة القضايا المطروحة خلال اجتماعات مرتقبة في الصين في نوفمبر وفي فلوريدا في ديسمبر .


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