إصابة مواطن أمريكي خلال مواجهة مع عناصر إنفاذ قوانين الهجرة بعد الاشتباه خطأ في هويته

تُرك مواطن أمريكي مصابا وينزف على جانب الطريق في إحدى ضواحي شيكاغو، بعد مواجهة مع عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الذين اشتبهوا خطأ في أنه شخص هارب من العدالة، وفقا للشرطة المحلية وأحد السكان الذين حاولوا مساعدة الرجل.

ونُقل الرجل، الذي لم تُكشف هويته، في سيارة إسعاف بعد الواقعة التي حدثت الأحد في إيفانستون، وهي مدينة تقع على بعد نحو 12 ميلا (19 كيلومترا) شمال وسط شيكاغو.

وقال للشرطة إنه أصيب في رأسه ورقبته وأسنانه، وفقا لبيان صادر عن إدارة شرطة إيفانستون.

وأفاد البيان بأن أحد العملاء الاتحاديين أبلغ الضباط الذين استجابوا لبلاغات عن وقوع اشتباك قبيل الساعة العاشرة صباحا بقليل، بأن خمسة عناصر في مركبات منفصلة كانوا يبحثون عن شخص هارب عنوانه في شيكاغو، وصادر بحقه أمر اعتقال. وقال العميل للشرطة إن العناصر اشتبهوا خطأ في الرجل باعتباره الشخص الهارب.

وقال العميل إن الرجل رفض تقديم هويته، فحاول العناصر تقييده بالأصفاد. وبعد أن أدركوا أنه مواطن أمريكي وليس الشخص الذي كانوا يبحثون عنه، أطلقوا سراحه.

ورأى أحد ضباط الشرطة دماء على يدي العميل، وفقا للبيان. وقال العميل للشرطة إنه أصيب أثناء محاولته تقييد الرجل، وإن العناصر غادروا المنطقة فورا بعد ذلك خشية أن يهاجمهم محتجون تجمعوا في المكان، بحسب البيان.

وزارت الشرطة الرجل في المستشفى والتقطت صورا لإصاباته، وتحقق في ملابسات الواقعة.