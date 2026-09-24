رئيسة فنزويلا المؤقتة تتعهد بإجراء انتخابات وتقول إن الشعب سيحدد التوقيت المناسب

تعهدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز بإجراء انتخابات، وقالت إن شعب البلاد "سيحدد التوقيت المناسب" لإجرائها.

وفي أول خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليها السلطة، قالت رودريجيز إن بلادها تستعيد قوتها بعد "انتكاسات" تعرضت لها هذا العام، وشكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداده لاستئناف العلاقات، بعدما قامت القوات الأمريكية بإخراج سلفها من البلاد في عملية عسكرية.

وقالت رودريجيز في كلمتها أمام المنتدى الدولي: "اليوم، تولد فنزويلا من جديد".

وتولت رودريجيز السلطة في فنزويلا بعد مداهمة عسكرية أمريكية مفاجئة في يناير/كانون الثاني، أسفرت عن اعتقال الزعيم آنذاك نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاتجار بالمخدرات.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس فنزويلي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما سافر مادورو إلى نيويورك للمشاركة بنفسه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحتجز مادورو حاليا على بعد بضعة أميال فقط من مقر المنظمة، في انتظار محاكمته.

وقالت رودريجيز: "لا أعدكم بأن الطريق إلى الأمام سيكون سهلا"، مضيفة أنها توجه حديثها إلى شعبها: "ستكون إعادة بناء روحنا الوطنية هي الأولوية".