المستشار الألماني يبحث مع رؤساء حكومات الولايات ميزانية الاتحاد الأوروبي

يبحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الموقف من ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز التريليون اليورو.

وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وبحلول نهاية العام على أقصى تقدير، على إطار مالي للفترة من عام 2028 إلى عام 2034.

وتقترح المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 76ر1 تريليون يورو، محسوبة بعد احتساب التضخم وبأسعار عام 2025، لاستخدامها في مختلف مشروعات الاتحاد الأوروبي، بدءا من الدفاع مرورا بالسياسة الزراعية وصولا إلى دعم التنمية الهيكلية. ويمثل ذلك أموالا أكثر بكثير من تلك التي كانت مقررة للفترة من عام 2021 وحتى نهاية عام 2027.

ويدعو ميرتس إلى خفض المبلغ بمئات المليارات من اليورو، وشكل تحالفا مع النمسا والسويد والدنمارك وفنلندا وهولندا لمواجهة خطط المفوضية.