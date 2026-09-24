بريطانيا: اتفاق جديد مع كبرى شركات الدفاع لتوفير 40 ألف فرصة عمل للشباب بحلول 2030

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن اتفاق جديد بين الحكومة وكبرى شركات الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة لتوفير فرص عمل وخبرات عمل ميدانية لعشرات الآلاف من الشباب البريطانيين بحلول عام 2030.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن البرنامج سيوفر فرص عمل لنحو 40 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما لدى شركات كبرى، من بينها "بي إيه إي سيستمز" و"لوكهيد مارتن" و"إيرباص"، بحلول عام 2030، على أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 50 ألفا بحلول عام 2035، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسيوسع الاتفاق مسارات الالتحاق ببرامج التدريب المهني في قطاع الدفاع، كما سيوفر مزيدا من فرص اكتساب خبرات العمل الميدانية، على أن يتم إعادة توجيه المتقدمين الذين لم ينجحوا في الحصول على وظائف إلى فرص بديلة داخل قطاع الصناعات الدفاعية.

ووقع الاتفاق وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينج، وقادة قطاع الصناعات الدفاعية خلال اجتماع مائدة مستديرة في لندن، اليوم الأربعاء.

ويأتي الاتفاق بعد حزمة بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني (241 مليون دولار) لتطوير المهارات في قطاع الدفاع، أعلنتها الحكومة العام الماضي، كما يندرج ضمن جهود الحكومة لمعالجة بطالة الشباب.