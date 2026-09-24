البيت الأبيض: ترامب يعتقد أنه يجب الإفراج عن قطب الإعلام المحتجز في هونج كونج جيمي لاي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه يجب الإفراج عن الناشط في مجال الديمقراطية المحتجز في هونج كونج جيمي لاي وإنه " يريد رؤية حدوث ذلك" وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن في زيارة لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن المواطن البريطاني / 78 عاما/ لأسباب إنسانية.

وكان قد صدر حكم بسجن لاي لمدة 20 عاما مطلع هذا العام وفقا لقانون الأمن الذي فرضته بكين.

وكان قد تم إلقاء القبض على لاي، الناشط في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، عام 2020 خلال قمع للاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض" كما أوضح الرئيس ترامب، فهو يعتقد أنه يجب الإفراج عن جيمي لام ويريد رؤية حدوث ذلك".

وأضاف" الولايات المتحدة تطالب السلطات بمنح لاي إفراجا إنسانيا".