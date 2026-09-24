قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن تجاوز 7 مؤشرات بيئية من أصل 9 لا يعني وصول كوكب الأرض إلى «مرحلة اللاعودة»، مؤكدًا أن معالجة عدد من هذه الاختلالات ما زالت ممكنة، بشرط اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وتحويل التعهدات البيئية إلى إجراءات فعلية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن بعض الخسائر البيئية يصعب تعويضها، وفي مقدمتها انقراض أنواع من الكائنات الحية وفقدان نظم بيئية كاملة، فيما توجد ملفات أخرى يمكن التدخل فيها واستعادة قدر من التوازن إذا تحركت الدول بصورة جادة.

وأوضح سمعان أن تغير المناخ يمثل مثالًا واضحًا على إمكانية التدخل، مرجعًا السبب الرئيسي له إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون، قائلًا إن نسبته الطبيعية تبلغ نحو 280 جزءًا في المليون، بينما وصلت حاليًا إلى نحو 427 جزءًا في المليون.

وأشار إلى أن خفض هذه النسبة يتطلب قرارات تتعلق بالصناعة ووسائل النقل ومصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الفحم والبترول، مضيفًا: «العودة ممكنة، ولكن بقرارات حاسمة وسريعة».

ولفت إلى أن معالجة الاختلالات الحالية ستحتاج إلى وقت، خاصة بعد تراكم الضغوط على البيئة خلال سنوات طويلة، منتقدًا محدودية ما يتحول إلى إجراءات فعلية رغم انعقاد مؤتمرات المناخ بصورة دورية.

وقال إن تجاوز الحدود البيئية ظهر في أكثر من ملف، بينها تدهور النظم البيئية وإزالة الغابات والمياه والتلوث، معتبرًا أن بطء اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمات أدى إلى استمرار تفاقمها، مع ارتباط كل ملف منها بالآخر وتأثيره فيه.

- البلاستيك.. خطر ممتد لسنوات

وحذر سمعان من التوسع في استخدام البلاستيك، موضحًا أن انتشاره الكبير خلال القرن الماضي ارتبط بسهولة استخدامه وخفة وزنه ودخوله في عدد هائل من الصناعات والاستخدامات المنزلية.

وأضاف أن المشكلة الأساسية في البلاستيك تتمثل في بقائه لفترات طويلة من دون تحلل، لأنه مادة مصنعة من البتروكيماويات ولا تتعامل معها الأنظمة البكتيرية والفطرية الموجودة في الطبيعة بالطريقة نفسها التي تتحلل بها المواد العضوية.

وأشار إلى أن مواجهة هذه المشكلة تحتاج إلى زيادة الوعي والعودة إلى استخدام البدائل المتاحة، خاصة مع إمكانية الاستغناء عن عدد كبير من الاستخدامات اليومية للبلاستيك.

- تحذير من الطعام الساخن في الأكياس البلاستيكية

ووجه سمعان تحذيرًا خاصًا من وضع الأطعمة الساخنة داخل الأكياس أو العبوات البلاستيكية، قائلًا: «بلاش كمان نستخدم البلاستيك في الأشياء الساخنة.. إحنا بنروح نشتري حاجات ساخنة في أكياس أو عبوات بلاستيك، وده خطر جدًا».

وضرب أسامة كمال مثالًا بشراء الفول والكشري في الأكياس البلاستيكية، فيما دعا سمعان إلى تغيير هذه السلوكيات والعودة إلى استخدام أوعية مناسبة لنقل الطعام، معتبرًا أن التغييرات اليومية البسيطة يمكن أن تسهم، إلى جانب السياسات الكبرى، في تقليل الأضرار الصحية والبيئية.

وأكد أن تحسين حالة البيئة يحتاج إلى تغيير السياسات والسلوكيات في الوقت نفسه، مشددًا على أن إمكانية استعادة قدر من التوازن البيئي ما زالت قائمة إذا تحولت التحذيرات العلمية إلى قرارات وإجراءات ملموسة.