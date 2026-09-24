مانشستر يونايتد يتيح لجماهيره فرصة امتلاك قطعة من عشب أولد ترافورد

في خطوة غير معتادة، أتاح نادي مانشستر يونايتد لجماهيره فرصة امتلاك قطعة من أرضية ملعب أولد ترافورد، بعدما طرح أجزاء محفوظة من العشب للبيع مقابل 125 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل نحو 165.49 دولار.

ويُعرف ملعب أولد ترافورد بلقب «مسرح الأحلام»، وكان معقلًا لمانشستر يونايتد منذ عام 1910، وشهد العديد من أبرز اللحظات في تاريخ النادي، من بينها التتويج بالرقم القياسي للنادي بـ13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء: «انتصارات وخسائر، نجاحات وإخفاقات، لحظات صعود وهبوط. لقد شهدنا كل شيء. والآن يمكن للجماهير امتلاك قطعة من أرضية الملعب».

وأوضح النادي أن طرح قطع العشب للبيع أصبح ممكنًا بعدما خضعت أرضية أولد ترافورد لعملية إزالة كاملة للعشب والوصول بها إلى أساس الملعب في يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

وأضاف مانشستر يونايتد: «تم تنفيذ هذا المشروع الدقيق بواسطة خبير العناية بالملاعب الحائز على جوائز، توني سنكلير، وفريقه من المتخصصين، بهدف إعادة زراعة سطح الملعب وتحسين سلامة اللاعبين وتصريف المياه».

وتابع النادي: «وكجزء من هذه العملية، جرى الحفاظ بعناية على أجزاء من أرضية الملعب، ثم وُضعت لاحقًا داخل مكعبات زجاجية لتشكيل تذكار خاص لجماهير النادي».

وتأتي هذه المبادرة في وقت صعب لمانشستر يونايتد داخل الملعب وخارجه.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه بدأ الموسم الحالي بصورة متعثرة، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد انتصار واحد فقط خلال أول خمس مباريات له في المسابقة.

وعلى الصعيد المالي، أعلن النادي، الأربعاء، تسجيل خسارة سنوية للموسم السابع على التوالي، بعدما ساهمت التكاليف المرتبطة بالتعاقد مع اللاعبين وإقالة المدرب السابق روبن أموريم هذا العام في زيادة خسائر النادي.