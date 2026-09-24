 رئيسة فنزويلا المؤقتة تشكر ترامب على استعداده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة فنزويلا المؤقتة تشكر ترامب على استعداده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

د ب أ
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 7:58 ص | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 7:58 ص

 شكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "استعداده لاستئناف مسار العلاقات الدبلوماسية".


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