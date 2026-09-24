نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية تبلغ 38%

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية 02ر38%، وفق المعطيات الرسمية المعلنة بعد إغلاق مكاتب التصويت.

وتكتسب النسبة دلالة خاصة في انتخابات تضم 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا مسجلا، في وقت يظهر فيه الشباب بأضعف حصة داخل الهيئة الناخبة. فالفئة بين 18 و24 عاما لا تمثل سوى 4% من المسجلين، مقابل 15% للفئة بين 25 و34 عاما، بينما تبلغ حصة الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما 29%.

وبحسب معطيات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من عدد من مسؤولي مكاتب التصويت، كانت الغالبية العظمى من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بحسب ملاحظاتهم، من كبار السن من الجنسين، في مشهد قالوا إنه يتكرر منذ عقود.