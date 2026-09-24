أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، بأن زلزالًا بقوة 5.4 درجات ضرب قضاء «قره كوبرو» بولاية شانلي أورفا جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة عن تسجيل هزّة أرضية خفيفة في ولاية باليكسير الواقعة في الجهة الغربية من تركيا.

وبحسب ما أفادت به البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، فقد وقع هذا الزلزال في تمام الساعة 08:14 من صباح اليوم الخميس.

وتكتسي بيانات الرصد السزيمولوجي «علم الزلازل» أهمية بالغة في تركيا، نظرًا لطبيعة البلاد الواقعة على خطوط فوالق رئيسية نشطة.

وتأتي هذه الحالة من الاهتمام المكثف وسط حالة ترقب مستمرة تعيشها البلاد عمومًا، لا سيما بعد كارثة زلازل كهرمان مرعش المدمرة التي وقعت في السادس من فبراير.