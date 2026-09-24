زيدان يستدعي ليني يورو إلى منتخب فرنسا بعد غياب كوناتي بسبب الإصابة

حصل ليني يورو، مدافع مانشستر يونايتد، على أول استدعاء له لتمثيل منتخب فرنسا، بعدما اضطر إبراهيما كوناتي إلى مغادرة معسكر المنتخب بسبب إصابة في الركبة.

ويستعد زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لخوض أول مباراة له مع الفريق يوم الجمعة، عندما يواجه منتخب تركيا في بداية مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب الفرنسي قد احتل المركز الرابع في كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي، ثم أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، ويسعى الفريق إلى بداية جديدة تحت قيادة زيدان.

واضطر كوناتي إلى الانسحاب من قائمة المنتخب بسبب مشكلة في الركبة قبل مواجهة تركيا، ليفتح ذلك الباب أمام يورو، البالغ من العمر 20 عامًا، للحصول على أول استدعاء دولي له.

ويأتي استدعاء مدافع مانشستر يونايتد في الوقت الذي يواجه فيه صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة مع فريقه، في ظل المنافسة على مركز قلب الدفاع مع ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير، في موسم بدأ فيه مانشستر يونايتد بصورة متعثرة.

وينضم يورو إلى جيريمي جاكيه، وبيير كالولو، وجول كوندي، وماكسينس لاكروا، وأدريان تروفير، ودايو أوباميكانو، ضمن قائمة المدافعين الذين يسعون إلى إثبات أنفسهم أمام زيدان.

وبعد مواجهة تركيا، يتوجه المنتخب الفرنسي إلى بلجيكا، قبل أن يلتقي إيطاليا يوم 2 أكتوبر، ثم بلجيكا مجددًا يوم 5 أكتوبر، على أن تقام المباراتان الأخيرتان على الأراضي الفرنسية.

وكان منتخب فرنسا قد توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2020-2021 بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية، بينما احتل المركز الثالث في نسخة 2024-2025.

وقد يحصل يورو على فرصة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي خلال البطولة، في خطوة تأتي في سن مبكرة للغاية بالنسبة للمدافع الشاب.