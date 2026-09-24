إندونيسيا ترفع علمها على سفينة حربية إيطالية سابقة لتصبح أول حاملة طائرات لها

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أدخلت البحرية الإندونيسية، أول حاملة طائرات لها في الخدمة اليوم الخميس، بعدما استحوذت على سفينة إيطالية سابقة لتعزيز دفاعاتها البحرية واستجابتها للكوارث.

وحل العلم الإندونيسي محل العلم الإيطالي على السفينة التي كانت مسماة "جوزيب جاريبالدي" وأعيد تسميتها "كيه أر أي سريويجايا-100" في إطار التنازل الرسمي في المراسم التي أقيمت في ميناء تانجونج بريوك في جاكرتا الشمالية.

وقال الناطق باسم البحرية تونجول، في بيان: "تحمل السفينة التي كانت تخدم سابقا في البحرية الإيطالية، اسم /كيه أر أي سريويجايا- 100/ وترفع العلم المؤلف من اللونين الأحمر والأبيض كرمز للسيادة والخدمة لإندونيسيا".

وصلت الحاملة التي أخرجتها إيطاليا من الخدمة في 2024، الميناء الإندونيسي الأسبوع الماضي بعد رحلة استمرت 25 يوما مرت خلالها بقناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

والسفينة مجهزة لاستقبال الإقلاع القصير والهبوط الرأسي للطائرات والمروحيات. وعلى عكس القوى البحرية الكبرى، سوف تستخدم إندونيسيا السفينة كمركز قيادة متنقل ومركز دعم للمروحيات والطائرات المسيرة والعمليات البحرية عبر الأرخبيل.

وقال الرئيس برابوو سوبيانتو في وقت سابق إن السفينة سوف تساعد في مكافحة حرائق الغابات التي كثيرا ما تغطي أجزاء من جنوب شرق آسيا بدخان خطير.

وافقت إيطاليا في مارس على إعطاء الحاملة لإندونيسيا في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الحدودي مع البلاد.

وتسعى إيطاليا لإبرام صفقات بشأن غواصات وطائرات، وإهداء الحاملة لإندونيسيا يوفر عليها تكلفة إخراج السفينة من الخدمة.