الشيباني: سوريا اتخذت خطوات عملية لتنفيذ رؤيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، إن بلاده انتقلت "من طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع"، من خلال الإقدام على "خطوات عملية في تنفيذ رؤيتها الشاملة لملفات جوهرية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية".

وقال الشيباني في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نختتم بقيادة الرئيس أحمد الشرع مشاركة الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وللمرة الثانية منذ تحرير سوريا واستعادتها لمكانتها الإقليمية والدولية".

وأضاف أن سوريا "صعدت المنبر الأممي متمثلة بالرئيس، وقد حملت إلى هذه الدورة حصيلة من الإنجازات الوطنية الداخلية والخارجية".

وأوضح أن بلاده "قطعت خلال هذه الفترة خطوات عملية في تنفيذ رؤيتها الشاملة لملفات جوهرية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وفي ترسيخ انفتاحها على المجتمع الدولي ومنظماته".

وتابع الشيباني أن سوريا انتقلت "من طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع".

وجاءت المشاركة السورية الحالية بعد عام من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شكلت أول مشاركة لرئيس سوري في اجتماعات الجمعية العامة منذ عام 1967.

وخلال زيارته الحالية إلى نيويورك، ألقى الشرع الأربعاء، كلمة سوريا أمام الجمعية العامة، وأجرى والوفد المرافق سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين.

وانطلقت الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة سوريا، وتستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وفق البرنامج الرسمي للمنظمة الدولية.