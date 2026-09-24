هزة أرضية تضرب مناطق شمال سوريا

تعرضت مناطق تقع شمال وشرق سوريا لهزة أرضية، صباح اليوم الخميس.

وقال سكان محليون في محافظات الرقة ورأس العين وريف حلب الشمالي، إنهم شعروا بالهزة الأرضية، الأمر الذي دفع بعموم السكان للخروج من منازلهم ومحالهم التجارية .

وقال أحد سكان مدينة سلوك في ريف الرقة الشمالي، ويدعى تركي خليل، إن "جميع المتواجدين في المحال التجارية والمنازل خرجوا منها جراء الهزة الأرضية وخوفها من هزات ارتدادية أخرى ".

وأضاف خليل لوكالة الانباء الألمانية، أن "أهالي مناطق شمال سوريا لديهم ذكريات مؤلمة مع الزلزال الذي ضرب المنطقة في شهر فبراير عام 2023 وخلف آلاف القتلى والجرحى والدمار وأن مركز الزلزل يقع شمال مدينة سلوك في الجانب التركي وهي ذات المنطقة التي شهدت زلزال شباط عام 2023 ".

ونقلت مصادر إعلامية سوريا شبه رسمية عن مراصد زلزالية في تركيا، أن هزة أرضية وقعت شمال شرق مدينة شالي اورفا التركيا بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر .

وفي ريف حلب الشمالي قال حمد العجيل من مدينة منبج، إن مناطق جرابلس واعزاز وكافة مناطق الحدود مع تركيا، شعروا بالهزة الأرضية، وأن " السكان يشعرون بحالة من القلق".