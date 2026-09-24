سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بـ97 مقعدا من أصل 395، بينما جاء التجمع الوطني للأحرار ثانيا بـ66 مقعدا تلاه حزب الاستقلال بـ65 مقعدا ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، فجر الخميس، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات البرلمانية، التي جرت الأربعاء، بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395.

أفاد بذلك وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط للإعلان عن النتائج الأولية الرسمية.

وأوضح لفتيت أن حزب التجمع الوطني للأحرار جاء ثانيًا بـ66 مقعدًا، تلاه حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدًا.

ووفق لفتيت، حاز حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي على 26 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدًا.

وحقق حزب الاتحاد الدستوري 17 مقعدًا، وتحالف اليسار 8 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية مقعدين، وحزب الإنصاف مقعدين.

وأشار لفتيت إلى أن حزبي الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية حصل كل منهما على مقعد واحد.

وأعلن أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بلغت 38.02 بالمئة.

وفي الانتخابات البرلمانية السابقة، التي أجريت في 8 سبتمبر 2021، بلغت نسبة المشاركة 50.18 بالمئة. وأضاف لفتيت أن عملية التصويت في مختلف مناطق المملكة جرت في ظروف عادية باستثناء حالات معزولة (لم يذكرها) لم تؤثر على العملية الانتخابية.

وبمجرد الإعلان عن النتائج، سادت فرحة عارمة في المقر الرئيسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط.

وذكر مراسل الأناضول أن العديد من القياديين في الحزب التحقوا بمقره قبيل الإعلان عن النتائج، وتبادلوا التهاني، فضلًا عن هتافات احتفالًا بالفوز.

ولفت الوزير إلى أنه راقب الانتخابات 3 آلاف و206 مراقبين، بينهم 200 أجنبي.

ووفق معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليونًا و801 ألف و162 شخصًا. وتنافس 28 حزبًا عبر 1850 قائمة تضم 7 آلاف و288 مرشحًا، بينهم 2658 امرأة، على 395 مقعدًا في مجلس النواب.

وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

ويتطلب الحصول على الأغلبية داخل مجلس النواب 198 مقعدًا على الأقل، ما يفتح الباب أمام مشاورات لتشكيل أغلبية حكومية عقب إعلان النتائج.

وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب مشاريع مرتبطة باستعدادات المغرب للمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وفي انتخابات 2021، تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" النتائج بحصوله على 102 مقعد، تلاه "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعدًا، ثم "الاستقلال" بـ81 مقعدًا.

ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم "التجمع الوطني للأحرار"، ضمن ائتلاف حكومي يضم أيضًا حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".